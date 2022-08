Bioglio, il sindaco Stefano Ceffa è di nuovo positivo al Covid: “Sto faticando molto meno”

Stefano Ceffa è di nuovo positivo al Covid. A darne notizia lo stesso sindaco di Bioglio sui propri canali social: “Siete in tanti a chiedermelo. Sto bene. Sono tornato da Roma e ho scoperto che avevo un passeggero a bordo – scrive su Facebook - Così dopo quasi un anno e mezzo torno a convivere un po' con il Covid. Molto meglio della prima volta. Molto meno fastidioso della prima volta. Noiosetto come la prima volta. Merito dei vaccini, della prudenza, della fortuna, del fatto che anche lui si è un po' stancato di noi? Non lo so e poco importa. Fatto sta che questo giro personalmente sto faticando molto meno. Vabbè... lunedì dovrei uscirne, se non mi vedete in giro in questi giorni non preoccupatevi... sto tornando”.