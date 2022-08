Biella, incidente auto e moto in via Milano: giovane assistito dal 118 (foto newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione questa mattina, in via Milano, a Biella, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e una moto con a bordo un giovane.

È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto ma, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto ferito il ragazzo, che avrebbe riportato alcune escoriazioni ad un braccio. A prestargli i primi soccorsi una dipendente dell'ASL Biella, in transito a Chiavazza. In seguito, si sono portati sul posto 118 e Polizia per i rilievi di rito. Ora, il motociclista è affidato all'assistenza del personale sanitario.