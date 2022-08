A Bioglio l'addio a Domenico Cominetto

Comunità di Bioglio in lutto per la morte di Domenico Cominetto, scomparso all'affetto dei suoi cari. Volto noto in paese, è stato il titolare de La Pialla, falegnameria artigiana che progetta e realizza serramenti e infissi, con sede a Vigliano Biellese.

All'attività imprenditoriale ha affiancato la vita amministrativa, ricoprendo per molti anni gli incarichi di consigliere comunale, assessore e vicesindaco a Bioglio. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo alle 15 di oggi, 1° agosto, partendo dalla chiesa parrocchiale di Bioglio.