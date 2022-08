Dai social di “Su Nuraghe” doppio arcobaleno sul Biellese

Scrutando il cielo dopo l’atteso temporale dell’altro giorno, da molti balconi e finestre numerose le istantanee che hanno catturando l’inconsueto evento della formazione di un doppio arcobaleno che abbracciava il Biellese.

Luce e colore che, grazie all’inclinazione dei raggi del sole al tramonto, ha attraversato come tanti minuscoli prismi l’acqua in sospensione creando quel fenomeno ottico dello spettro quasi continuo dell’incantevole luce riflessa e rifratta.

Catturati gli occhi e prescindendo dall’anagrafe che in molti ha fatto riemergere il bambino che è in ciascuno di noi, gli scatti con il sole alle spalle sono stati condivisi e postati su diversi social del Circolo sardo di Biella: gruppi di socialità di auto aiuto attivati all’interno della comunità che fa capo a “Su Nuraghe” per cercare di far fronte a solitudini e a confinamenti domestici.

Immagini come sorrisi, gesti di simpatia, moderne carezze immateriali. In ciascuna di esse è possibile riconoscere elementi identificativi del territorio. Applicazione di nuovi strumenti multimediali messi in campo per cercare di ricreare socialità offesa, rimodulandola al di là di recinti e steccati. Raccolti in mosaico, ben oltre i cortili di casa, i suggestivi paesaggi vengono estesi ad un pubblico più vasto.