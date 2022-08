Alpini di Piedicavallo in festa nella giornata di ieri, 31 luglio. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato ai Caduti, avvenuto nella frazione di Montesinaro, si è tenuta la santa messa all'interno della chiesa parrocchiale.

In seguito, nuova cerimonia in memoria di chi ha dato la vita per la patria davanti al Municipio e pranzo finale in compagnia delle penne nere. Presenti il sindaco Carlo Rosazza Prin e tanti cittadini.