Modifiche alla circolazione in questi giorni a Salussola.

A tutte le categorie di veicoli, attraverso un'ordinanza si ordina l’istituzione di un SENSO UNICO ALTERNATO temporaneo regolamentato da movieri, sulla via Mafferia tra i civici 4 e 8a, da oggi fino a mercoledì 3, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Nell’arco di orario in cui non si effettuano i lavori la circolazione sarà invece regolare.