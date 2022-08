Vigili del Fuoco di Biella, lo sciopero di domani annunciato dall'On. Patelli alla Camera

Domani martedì 2 agosto dalle 9 alle 13 le Organizzazioni Sindacali della categoria Vigili del Fuoco di Biella, CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO e USB, saranno in sciopero per denunciare l'importante carenza di personale amministrativo e operativo. L'annuncio è stato dato anche nel pomeriggio di oggi alla Camera da parte dell'Onorevole biellese Cristina Patelli, che ancora nelle scorse settimane si era fatta portavoce della situazione in cui versa il comando di Biella.

"Hanno provato in tutti i modi a chiedere del personale in più, inutilmente - ha esordito l'Onorevole - . Il 7 luglio ho depositato l'ennesima interrogazione a questo proposito. Nell'incendio a Curino di sabato notte che ha interessato un'azienda è stata inviata una squadra con appena 3 elementi a cui si sono aggiunti volontari da Cossato e Ponzone. La situazione non è più sostenibile. Stiamo parlando di 11 Vigili del Fuoco per 170 mila persone, di cui 8 impegnati negli interventi e 3 nella sala operativa. La richiesta avanzata è di 8 unità e ne sono state proposte 4. E' inaccettabile. Non basta chiamarla eroi, vanno supportati con fatti".