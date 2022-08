Sandigliano: "Non sono garantite le condizioni di sicurezza", chiude la scuola media

Corsa contro il tempo per Sandigliano per cercare una nuova sede per la scuola media in vista del nuovo anno scolastico.

In un'ordinanza a firma del sindaco Mauro Masiero, la scuola in via Casale 9 sede della media e dell'istituto comprensivo non possono più restare nell'edificio in quanto secondo quanto riporta il documento: “In condizioni statiche si sono evidenziate carenze negli elementi orizzontali, particolarmente nelle travi. Viceversa in condizioni sismiche si sono evidenziate diverse problematiche negli elementi verticali e cioè i pilastri in cemento armato.”

Nell'ordinanza si legge che nei mesi scorsi si è proceduto alla verifica delle condizioni della struttura scolastica di via Casale 9 che ospita l'Istituto Comprensivo "Cesare Pavese - Candelo Sandigliano" ed è sede della scuola secondaria di primo grado. Lo scopo era la redazione di un progetto di fattibilità per la verifica strutturale dell’edificio, propedeutico alla verifica sismica e a costituire la base per progetti di ristrutturazione e/o riqualificazione. E proprio a seguito di quelle verifiche si sono riscontrati problemi allo stabile.

L'amministrazione Masiero non è però impreparata, e ha già in mente le soluzioni da adottare che renderà note nei prossimi giorni.