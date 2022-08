Biella in festa per i 100 anni del Rifugio Vittorio Sella (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Il 3 dicembre 1922 venne istituito ufficialmente il Parco Nazionale del Gran Paradiso. La casa di caccia Lauson, ormai non più utilizzabile per il suo scopo iniziale, venne acquistata da Emilio Gallo presidente del Cai di Biella che successivamente la donò al Cai che la trasformò in rifugio alpino intitolato a Vittorio Sella. Quest'anno il rifugio dunque compie 100 anni e quest'anniversario è stato celebrato ieri, 31 luglio, dal Cai di Biella, alla presenza dell'assessore del comune di Biella, Barbara Greggio.