Biella, da oggi viene ripristinato il servizio di ricevimento alla sede Inps

La Sede Inps di Biella riprende il servizio di ricevimento in presenza degli utenti. Si è infatti risolto positivamente l’intervento di riparazione del generatore elettrico che aveva lasciato l’intera sede priva di corrente elettrica per tutta la settimana scorsa. Ricordiamo agli interessati che, come di consueto, per fissare un appuntamento allo sportello di Biella potranno contattare il contact center, chiamando il numero 06.164.164 da cellulare o 803.164 da fisso, oppure potranno utilizzare l’App Inps Mobile e, se in possesso di credenziali di identità digitale quali Spid Cie o CNS, potranno prenotare tramite la pagina personale My Inps o il sito www.inps.it .