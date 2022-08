Mongrando aderisce a "Puliamo il Mondo"

L'Associazione Legambiente onlus, come tutti gli anni, invita i Comuni del territorio a prender parte a “Puliamo il Mondo”, una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti che si svolge nel nostro Paese ormai da trent’anni. Questa campagna di respiro mondiale, conosciuta come “Clean up the World” è il frutto del coinvolgimento di centinaia di realtà pubbliche e private, sotto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI;

All'iniziativa in calendario il 22, 23 e 24 settembre aderirà anche quest'anno Mongrando. La decisione è contenuta in una delibera a firma della giunta Filoni nella quale di legge che: "L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per dare continuità ai progetti intrapresi nel campo dell’educazione ambientale da parte dell’Amministrazione comunale; la stessa rappresenta inoltre un’importante occasione per dare maggiore visibilità all'impegno profuso dall'Amministrazione sui temi della salvaguardia del territorio; l’iniziativa rappresenta un’opportunità non solo per il recupero ambientale di strade ed aree verdi ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini ed istituzioni locali, associazioni ambientaliste e cittadini, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio".