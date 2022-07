Valdengo, tutto pronto per la “Summer Spritz Run”

Poche ore alla partenza della SUMMER SPRITZ RUN, all' Agriturismo La Fucina é tutto pronto. Avete preparato il vostro outfit peggiore?

Dalle 17 di oggi domenica 31 sarà ora per un grande pomeriggio insieme!

Visto il grande numero di preiscritti, gli organizzatori consigliano di arrivare con largo anticipo.

PROGRAMMA UFFICIALE

ORE 17.00: RITROVO E ISCRIZIONI PRESSO Agriturismo La Fucina

18:30 : PARTENZA SUMMER SPRITZ RUN , vi raccomandiamo di presentarvi alla partenza belli caldi e assetati!

19.00 : Inizia la festa! DJ SET e possibilità di cenare in compagnia nella fantastica location della Fucina e dalle 21.00: Ancora musica con Ado & Leo Acoustic Duo, per continuare insieme la festa!

La “Summer Spritz Run”, è stata organizzato in ricordo di Grazia, Doriano, Adino e Marco e il totale delle iscrizioni andrà in beneficenza per supportare le attività agricole di ANFASS Biella.