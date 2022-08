Oggi domenica 31 luglio alle 18,30 a Valdengo ha preso il via la “Summer Spritz Run”, 231 i partecipanti, alcuni vestiti sportivi altri in maniera più simpatica come era richiesto dagli organizzatori.

La “Summer Spritz Run”, è stata organizzata in ricordo di Grazia, Doriano, Adino e Marco e il totale delle iscrizioni andrà in beneficenza per supportare le attività agricole di ANFASS Biella.