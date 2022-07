A Sala un nuovo evento sportivo: parte la prima edizione del Serra Trail

La Vetta Running di Mongrando e la storica società Pietro Micca Biella Running di Biella, con il fairplay di sempre, nel mettere insieme la propria esperienza con la voglia di fare territorio hanno voluto dare il proprio contributo agli Amici dell’ARCI di Bornasco nella realizzazione di quella che non vuole essere solo una camminata tra i boschi di Sala B.se, ma una serata da trascorrere in amicizia e compagnia. Da questa collaborazione e dal fondamentale contributo logistico della Pasticceria Massera di Bornasco di Sala B.se è nata l’idea della “Serra Trail”.



L'appuntamento è per domenica 5 agosto, presso il padiglione feste di frazione Bornasco con ritrovo alle ore 17 e partenza alle ore 19:15. Il percorso sarà di 8 km. Iscrizioni in loco.