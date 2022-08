Strategie di investimento: ecco le più gettonate del momento per giocare in borsa

Il trading online è un campo che risulta essere in costante mutamento. Cambiano gli asset su cui investire, si aprono nuove possibilità. Cambiano inoltre le strategie di investimento e/o le regole a cui attenersi. Ecco perché parte fondante dell’attività di chi investe è connessa all’essere informato sulle opzioni a disposizione per un buon operato.

Conoscere queste informazioni non mette del tutto al riparo dai possibili rischi che possono derivare dalle operazioni finanziarie. È però di certo un aiuto importante che può semplificare la vita del trader e soprattutto permettergli di agire con maggiore serenità. L’obiettivo come sempre rimane essere la tutela e il benessere del portafoglio di investimenti che si intende gestire.

Trading online e strategie di investimento: alcuni esempi.

Parlare del trading online equivale ad addentrarsi in un mondo variegato fatto di metodi, regole e strategie. Motivo per cui un tassello che non può mai mancare ancora prima di altri fattori è connesso al possesso delle informazioni corrette. Un aggiornamento continuativo è difatti l’unico mezzo per poter disporre sempre di un quadro d’insieme davvero valido.

Sotto questo profilo possono dunque essere utili i siti web specializzati nel settore come, ad esempio, VideoBorsa che mette a disposizione guide, news e consigli utili per capire in funzionamento degli investimenti finanziari. Attraverso queste risorse è quindi possibile fare chiarezza sulle opzioni a disposizione di coloro che sono interessati a diventare parte attiva del mondo del trading online.

Da questo punto di visto una menzione speciale deve essere fatta alle strategie di investimento. Queste ultime sono infatti alleate preziose nella gestione dei propri interessi. Tra queste è bene innanzitutto nominare la Scalping RSI consigliata in special modo a chi desidera inserirsi quale trader scalper. Se si è nella categoria di trader professionisti è poi possibile pensare alla strategia Buy and Hold. Questa si fonda essenzialmente su un’attività di analisi approfondita e accurata che dura nel tempo.

Un’opzione che risulta particolarmente in voga per la sua rapidità è invece conosciuta con l’etichetta di Day Trading. Quando al contrario si è attivi nel mercato delle materie prime come oro e petrolio potrebbe essere interessante valutare la Swing Trading.

Le indicazioni evergreen per scegliere con tranquillità.

Le scelte non si esauriscono a questi esempi. È infatti possibile annoverare fra le strategie di investimento anche la Price Action e la Breakout Strategy. Per non parlare poi della Pullback, dei ritracciamenti di Fibonacci o della tecnica Momentum. Nello specifico è bene tenere a mente una considerazione che ha una portata a livello globale.

È infatti impossibile stabilire a priori o a livello generalizzato quale sia la strategia più opportuna per un investitore. Le operazioni devono quindi essere effettuate e scelte sulla base dell’analisi puntuale dei diversi elementi in gioco. Sotto questo profilo conta allora molto:

Il capitale da investire o già investito.

da investire o già investito. La situazione di partenza del portafoglio .

. Gli obiettivi del trader.

del trader. Le condizioni globali del contesto socio-economico e politico a livello nazionale e internazionale.

Sommando queste variabili, attuando uno studio accurato e un monitoraggio puntuale e combinando le strategie più idonee si può allora procedere con maggiore serenità. Questi aspetti si evincono dalla forma stessa che caratterizza le strategie di investimento. Nella pratica esse derivano dalla congiunzione di due fattori differenti. Da un lato si trovano perciò gli strumenti deputati all’analisi fondamentale e sul lato opposto quelli dedicati all’analisi tecnica pura.