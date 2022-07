Speronato da un pirata della strada va in testacoda in super FOTO

Speronato da un pirata della strada va in testacoda in super. Soccorsi arrivano e chiudono la superstrada - Foto Benedetti per newsbiella.it

Pochi minuti prima delle 23 di oggi, 30 luglio, gli automobilisti che transitavano in super hanno allertato i soccorsi per un incidente nella corsia direzione Cossato dopo l'uscita di Candelo. Dalle prime testimonianze sembra che un'auto abbia speronato un secondo mezzo, mandandolo in testacoda, e che il conducente se ne sia andato senza prestare soccorso alla persona rimasta ferma sulla strada col mezzo danneggiato e sotto shock.

L'auto coinvolta nel sinistro occupava l'intera carreggiata tanto che i Vigili del Fuoco sono stati costretti a chiudere la strada al traffico per permettere le operazioni di soccorso ai sanitari del 118 e alla Polizia stradale di raccogliere indizi per risalire al pirata della strada. Non sono note al momento le condizioni della persona soccorsa.

Anche i Carabinieri sul posto per regolare la viabilità.