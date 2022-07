Avrebbe compiuto 59 anni tra qualche mese Luca Salvigni, l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri domenica 30 luglio è rimasto coinvolto in un incidente alla pista di motocross, tra i comuni di Vigliano e Ronco Biellese (leggi qui).

Sono al momento in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Residente a Vigliano, era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo impegno imprenditoriale e la sua grande passione per i motori e le moto.