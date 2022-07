Curino: Fiamme in un capannone di Frazione San Martino FOTO

L'allarme in Frazione San Martino è scattato intorno alla mezzanotte per un incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone per le operazioni di spegnimento che in questo momento alle 1.00 sono ancora in corso e proseguiranno sino alla completa messa in sicurezza dell'area. Al momento non è nota l'origine del rogo. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.