Bielmonte, al Qi Gong si aggiunge il New Feldenkrais

Ci sarà spazio anche per la pratica del New Feldenkrais nel quinto appuntamento con il ciclo di incontri a Bielmonte ideati da Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia. L’istruttrice specializzata Natalina Bassetto aggiungerà, a una camminata terapeutica di Qi Gong, la pratica del metodo ideato da uno scienziato israeliano.

«È un sistema di rieducazione neuro-muscolare» dice Natalina Bassetto «basato sull’apprendimento di movimenti funzionali che permettono di migliorare la qualità della vita sia sul piano fisico, psicologico ed emozionale. Nella pratica i movimenti lenti e l’ascolto di sé miglioreranno la coordinazione, la flessibilità, la postura e l’equilibrio». L’appuntamento è come di consueto alle 10 al Bosco del Sorriso. La giornata prevede la pratica sia di mattina sia di pomeriggio con l’intervallo per il pranzo all’albergo Bucaneve. Per info: 015.351830.