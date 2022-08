Anche a Salussola c'è l'ordinanza di risparmio idrico

"Visto lo stato di siccità che interessa anche il nostro territorio e che sta causando carenza idrica delle sorgenti di alimentazione dell’acquedotto pubblico, l’amministrazione ha dovuto prendere questa decisione, con ordinanza per adottare misure di risparmio idrico", recita l'ordinanza a firma del sindaco Chioda Manuela.

in particolare, nel documento, si dispone il DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo dell’acqua potabile per l’irrigazione di giardini, prati, orti, lavaggio di corti e piazzali se non per precise esigenze sanitarie, riempimento di piscine e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano.

Per chi non rispetta il divieto, sono previste delle multe da € 25 a € 500. Si chiede a tutti i cittadini di usare in modo corretto e razionale l’acqua per evitare qualsiasi spreco.