A Biella riapre il tempio crematorio

La gara di “Affidamento in concessione del servizio di gestione del Forno Crematorio sito presso il cimitero urbano di Viale dei Tigli nella Citta’ di Biella” si è chiusa. Anche le verifiche del caso da parte del Comune di Biella che l'ha pubblicata a settembre sono state fatte ed è ufficiale: a gestire il servizio sarà il raggruppamento temporaneo di imprese formato da ALTAIR FUNERAL SRL di Bologna mandataria e ECOFLY SRL di Borno (BS).

Dopo quasi quattro anni, dunque, Biella vedrà tornare in funzione l’impianto di cremazione a settembre. Attualmente l’impianto crematorio risulta nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del contratto di concessione al precedente gestore.

In particolare la durata del servizio prevista è di 19 anni a far data dalla consegna del servizio.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato in sede di Consiglio Comunale in quanto prevede l’assunzione di accertamenti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, in particolare di 38.108,99 euro nel 2022, 114.326,97 euro nel 2023, 114.326,97 euro nel 2024, altri 114.326,97 euro nel 2025 e seguenti.