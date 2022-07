Una lettrice: "L'emergenza Covid non è finita"

Caro Direttore, quando si dice che al peggio non c’è mai fine, si può fare riferimento a tanti ambiti della vita sociale italiana, ma in particolare mi sto riferendo al Sistema Sanitario.

All’inizio di giugno 2022 mi infetto con la SARS-CoV-2, pur uscendo pochissimo di casa e sempre protetta da una FFP2. Pochissimi minuti dopo il messaggio del ministero, che mi comunicava l’isolamento domiciliare, vengo contattata telefonicamente dall’USCA , Unità Speciali di Continuità Assistenziale dipendente dall’ASLBi. L’infermiera con cui parlo, si fa descrivere i sintomi e mi chiede le patologie di cui soffro. Venendo a conoscenza che sono una malata oncologica, mi dice immediatamente che sarò presa in carico da loro e che nel pomeriggio verrà un medico con gli antivirali. L’esperienza che ho avuto con questo servizio è eccellente: professionali, gentilissimi, competenti e disponibili. Un servizio di cui andare fieri e per il quale congratularsi con chi l’ha attivato.

Oggi, la situazione non solo è deteriorata ma si può considerare kafkiana, ispirata da non si comprende quale principio basato sull'assurdità e sull'incomprensibilità della attuale situazione del Covid, in quanto, come previsto dalla legge 234/2021, il 30 giugno si è chiusa l’esperienza delle USCA.

Ora tutti sappiamo l’aggravarsi del quadro epidemiologico, tutti sappiamo che la pandemia non è per nulla sotto controllo, tutti abbiamo appreso ieri che i decessi causa covid sono stati 253. Ad oggi chi si contagia con il virus deve solo sperare di avere un medico di base serio, disponibile, preparato e soprattutto rintracciabile, cosa che spesso non è assolutamente scontata. La mia zia, quasi una seconda mamma, che ha contratto il virus in questi giorni e soffre di una patologia che coinvolge l’organo maggiormente colpito dal Covid, è fortunata perché il suo medico di base, il dott. Buscaglia, che ringrazio di cuore, fa parte della categoria dei medici di famiglia su cui si può contare.

Ma quanti malati di cancro, quanti cardiopatici, quanti diabetici, quanti over 70 o over 80 con serie patologie pregresse saranno contagiati dal covid e, magari soli, magari impossibilitati a muoversi, riusciranno a interpellare il loro medico per una valutazione del rischio e per la definizione della terapia domiciliare?

Le USCA devono essere reintegrate, per evitare un aggravamento della situazione negli ospedali e per non dover rivedere le scene dei morti del marzo 2020. I 138.099 pazienti deceduti a seguito di SARS-CoV-2 in Italia, dal 10 gennaio 2022, hanno un’età media di 80 anni. Quale nazione (o Governo) non protegge i suoi anziani? Quale nazione (o Governo) li abbandona senza preoccuparsi in primis della loro salute? Solo uno Stato privo di valori, caratterizzato da totale incoerenza e disinteresse per chi ha costruito faticosamente l’Italia.

Spero, nonostante la contingenza pre elettorale, che qualcuno con forte potere decisionale abbia il coraggio di ripristinare gli essenziali servizi sanitari legati al covid perché l’emergenza non è finita e le problematiche che vengono caricate sulle spalle dei più fragili per età o patologia è una vigliaccheria. E’ tempo che il Governo o chi per esso attui veramente il nostro inno nazionale: l’ITALIA SI DESTI!