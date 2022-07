Abbandono rifiuti, Carolina Lanatà: "Non è accettabile, chiunque mantenga pianeta il più pulito possibile”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Voglio iniziare questa lettera ringraziando il giornale per essere sempre cosi attento alle tematiche ambientali, non è scontato questo tipo di attenzioni. L’ultimo accaduto a Chiavazza purtroppo è uno dei tanti atti contro il pianeta che molte persone compiono giornalmente. Purtroppo c’è ancora tanta disinformazione e ignoranza e molti non riescono a capire la gravità della situazione.

Penso che ognuno di noi nel proprio piccolo si debba impegnare a mantenere questo pianeta il più pulito possibile. Non è più accettabile che nel 2022 alcune persone, se cosi vogliamo chiamarle, possano con tranquillità gettare i loro rifiuti senza motivo nella natura, rovinando di conseguenza il nostro ecosistema. Noi siamo parte di un mondo formato da animali e vegetazione e non siamo i padroni. Dovremmo imparare a convivere con essi senza distruggere tutto quello che tocchiamo.

Ai nostri figli dobbiamo insegnare il rispetto e l’amore, non il menefreghismo e l’odio. Nonostante tutto comunque sono felice di affermare che nel Biellese ci sono anche tantissime persone volenterose che si impegnano giornalmente per contribuire in modo positivo per questo mondo, infatti a loro va il mio GRAZIE! Siete persone speciali, ricordatevelo sempre”.