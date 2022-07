Rally Lana 2022, la festa di Corrado Pinzano - FOTO

Rally Lana 2022, la festa di Corrado Pinzano in Piazza Martiri - Foto newbiella.it

Grande festa oggi, sabato 30 luglio, in Piazza Martiri della Libertà a Biella per Corrado Pinzano e Marco Zegna, i vincitori del 35° Rally Lana 2022, dove il pubblico ha acclamato l'equipaggio biellese.

“Una grande soddisfazione per Corrado Pinzano che è anche promotore del Lana. “Ci speravo in questa vittoria. – dichiara Pinzano – Una grande gioia anche per la riuscita della gara. Abbiamo vinto perchè abbiamo spinto subito sulla Città di Biella, la mia prova speciale preferita”.

Contentissimo anche il navigatore Marco Zegna: “Una gioia perchè Corrado non voleva correre il Lana. Con tutto il team lo abbiamo convinto”.