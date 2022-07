L'oroscopo di Corinne per l'estate

ARIETE: Il termometro di agosto marca variabile nel senso di barcamenarvi tra alti e bassi quasi non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto anelate o temeste di muovere degli importanti passi… Ma non andate in tilt perché qualsiasi eventuale magone, con il sostegno di Giove il pazzerellone, si dissolverà a patto di non cascare tra le braccia del nervosismo o della depressione e se l’attività e i soldini lo consentono, sganciatevi dai soliti impegni magari tramite un giretto nel posticino prediletto… Muso lungo e sguardo torvo non gioveranno all’amore e affinché la vostra testolina sia libera da dubbi e la pace coniugale salvaguardata rendesi tassativo far qualche concessione e non bisticciare per delle sciocchezze. Un familiare o conoscente abbisognerà di conforto o schiverà fortuitamente un impiccio, un impaccio o un fattaccio… Approfittate altresì di una congiuntura propizia al fine di ottenere giustizia riguardo una tiritera che si trascina dalle calende greche e concedetevi un sano meritato riposo. Un discorso a parte meritano le amicizie perché in mezzo a quelle avariate ve ne sono di valevoli da rivalutare senza ascoltare chi ve le vorrebbe far allontanare. Giove e Saturno favoriranno un guaio scampato, un annuncio impensato, un incontro occasionale e un ferragosto assai singolare. Dovrete altresì sostenere delle spese e mettere in riga chi accampa assurde pretese. Le infiammazioni abbonderanno e lo stomaco a volte singhiozzerà.



TORO: Lasciatevi cullare dalle stelle e tuffatevi, anima e corpo, in un’estate da soddisfatti o rimborsati perché sarà una stagione da vivere intensamente con tutte le improvvisate che serberà e per la quale varranno delle regole fondamentali tipo: scappare da habitat opprimenti, salvaguardare il benessere fisiologico, fantasticare, amare, folleggiare e brindare all’ostacolo sormontato o al traguardo finalmente tagliato. Certo che le preoccupazioni non mancano ma muovendo un passettino alla volta ogni magagna verrà risolta: basta crederci fermamente e lottare per quell’ideale che nessuno vi potrà sottrarre… Marte congiunto al Sole aiuta chiunque ambisca risalire la china, fare incontri ammiccanti o risolvere una questione attigua ad affetti, incartamenti, salute o valute. Fidatevi inoltre dell’intuito nell’inquadrare certa gente, coltivate un’amicizia sincera, scappate dalla routine, coccolate il partner, concedetevi dei week end festaioli, aiutate un figliolo attraversante un momento delicato e, tra un’anguria e un gelato, pensate seriamente ad un autunno abbastanza interessante ma altrettanto spossante. Fattibili dei bisticci con chi reputate non vi comprenda ma anche delle gaiezze propense a cancellare le passate asprezze. Un paio di inviti o serate in allegria daranno input ed euforia. Fattibili per voi o familiari dei contatti con enti sanitari. Tra pranzi, cenette e spuntini il colesterolo e lo stomaco darà i numerini… Il 10 agosto non dimenticate di guardare il cielo ed esprimere un desiderio.



GEMELLI: La vostra sarà un’estate infuocata e non solo per l’afa opprimente ma primariamente per la molteplicità di accadimenti e di incombenze che impazientemente vi aspettano sotto il solleone di due mesetti da cardiopalmo. Nulla andrà lasciato al caso in quanto dovrete calcolare le mosse di chiunque vi attorni o con cui trattate abitualmente al fine di non incappare in inconvenienti. Se una scoperta vi ha lasciato a bocca aperta metteteci una pietra sopra e chiedetevi piuttosto il perché una persona ha agito in una determinata maniera. Se invece vi crogiolate nel solito tran tran e siete stufi di un andazzo insoddisfacente starà unicamente a voi mutare lo stato delle cose prendendo delle decisioni fino a ieri posticipate… In ambito affettivo i liberissimi avranno modo di incontrare un’anima quasi gemella o di vivere una simpatica storiella mentre tra maritati dissestati i litigi saranno assicurati. Gli sposini novelli invece se la spasseranno e delle ferie stupende gusteranno. Una pecca potrebbe provenire dall’attività, dallo scontrarvi con l’altrui imbecillità, dallo scorretto comportamento di un enigmatico elemento o da un inusitato pagamento. Un guizzo di apprensione lambirà chi ha figli o nipoti di tenera età e un vostro o altrui viaggio un pochettino allarmerà. Rivedrete parenti, amiconi e a ferragosto, per non finire arrosto, recatevi in un posto frescolino altrimenti, se giovani non lo siete più, rimanete nella vostra abitazione e bevete tanta acqua!



CANCRO: La vostra sarà un’estate da omaggiare con equilibrio, una manciata di buonumore, un granello di pazienza e uno spizzico di temerarietà considerate le innovazioni che fremono impazienti dietro le cortine di un autunno sorprendente e discretamente promettente… Se il velo della tristezza ha appannato i pensieri, il vento scompigliato le idee, le nubi ottenebrato dei giorni più turbolenti di un ciclone, pian pianino risalirete la china malgrado la fiacca imperversi rendendovi pigri e sonnacchiosi… Decisioni, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli e baraonde, incontri ammalianti, indimenticabili esperienze, arrabbiature, caratterizzeranno dei giorni pieni di luci ed ombre nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile… Insomma date poco per scontato e accontentatevi di ciò che passa il convento stellare senza esagerare con gli sborsi e gli sprechi. Bene invece per i vacanzieri, per chi è già in panciolle e per chiunque si trovi fuori dal proprio paese. A ferragosto, se di luna dritta, combinate una bella scorpacciata, una grigliata, una notte sotto le stelle e sicuramente vi divertirete. Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, una questione materiale, una pendenza, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio che si guasta o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicatino. Attenti pure ai ladruncoli, alle mani leste e ai soliti guastafeste. Tassativo non trangugiare bevande ghiacciate!



LEONE: “Partite, andate e riposate” sembrerà sussurrare un’incorporea vocina… Difatti, che lo ammettiate o meno, siete stanchi, demotivati, mezzi intronati e sfibrati al punto di sproloquiare, peccare di distrazione prendendovela con chi non ne può niente del vostro umore oscillante… Fin qui l’anno non è stato eccelso quasi il fato si fosse sollazzato a farvi pagar carucci quei guizzi di ilarità spentisi sul braciere di questioni da definire, ugge varie o necessità di far buon viso a cattivo gioco tenendovi dentro, per amor di privacy, tutto ciò che ha fatto incavolare. Per codesta ragione, se le ferie non le avete già consumate o non vi sono ulteriori impedimenti, converrebbe pensarci seriamente, chiudere i battenti e andare da qualche parte… Possibili anche dei bei combini insieme a bonaccioni od amiconi. In famiglia oppure tra stagionati maritati tirerà aria di maretta ma il malumore, scendendo a compromessi, svanirà in fretta mentre chi sta cercando l’amore o delle stagionali avventure, verrà ampiamente accontentato. Da lontano giungeranno dei comunicati atti a lasciarvi di stucco e dovrete rimediare ad un vostro o altrui sbaglio. Badate a non smarrire documenti, chiavi, oggettini e non lasciate nulla di incustodito, neppure il cellulare! Pure l’alimentazione andrà modificata e la pressione misurata. Prima di ogni esposizione ai raggi solari (quest’anno più impestati) spalmate una crema ad alta protezione! Il compleanno lo festeggerete in maniera originale!



VERGINE: Il malumore, la pignoleria e l’indecisione van mandate in pensione in quanto risulterebbero delle acerrime nemiche sia in ambito privato che materiale dove bisognerà mettercela tutta per far funzionare le cose… Se fin qui avete tirato la carretta o se degli accadimenti vi hanno tolto le forze ripristinatevi pensando in positivo e combinando qualcosina di carino partendo dal presupposto che di vita ce n’è una e che, almeno per qualche giorno l’anno, vale la pena alzare le tende, accantonare l’affanno e abbassare i limiti di tensione… In ciò il sestile di Marte, sino al 20 agosto, vi assiste poi, causa lo zampino di un Urano birichino, gli inghippi trasborderebbero: regolatevi di conseguenza e non commettete imprudenze. In amore riscoprirete l’ebbrezza di un bacio rubato, un trastullo e una carezza o forse una persona che faceva tanto la preziosa si sbilancerà… Le stantie relazioni invece si raffredderanno causa insofferenza, diffidenza o l’eccessiva possessività ed insistenza di uno dei due mentre altre coppie per lidi montani o marini trasvoleranno. Coltivate un’amicizia di vecchia data, reclamate una spettanza, aiutate un essere fragilino e, il 10 agosto, formulate un anelito: forse si materializzerà… Esercenti, dipendenti, piccoli imprenditori e coltivatori invece si arrabbieranno per un sistema penalizzante. Un messaggio o chiamata agiterà, un’indisposizione vi metterà un po’ sul chi va là e l’eccessiva calura sfibrerà.



BILANCIA: Dopo il letargo primaverile e le rogne varie è scoppiata un’estate bollente e riverente propensa a costellare il cammino di rose e belle cose… La beata Venere agevolerà gli audaci: affogate quindi apprensioni, agitazioni, fobie e spassatevela in quanto necessitate di far svaporare il fumante cervello, vedere nuovi visi, sonnecchiare, amoreggiare, concedendovi alle grazie di una stagione voluttuosa, maliosa, ricca di scorribande, scampagnate e, alla faccia della dieta e dell’ago della bilancia, luculliane abbuffate con … contorno di risate… Parteciperete, sempre con le dovute precauzioni, a dilettevoli spettacoli e sul filo dell’eterna indecisione non saprete se respingere o accettare una piccante, trasognante trasgressione… Taluni maschietti invece si sentiranno attratti da una enigmatica donzella. Un neo sarà costituto da una latente preoccupazione, un acciacco da lenire, un’idea non corrisposta, una buffa proposta un’improvvisata, una sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un tipo stranito e intronato… Una novella intorno a ferragosto vi stupirà ma in compenso una posteriore rallegrerà e in fatto di finanze dovrete reclamare diritti e spettanze Propensioni ad eritemi, rossori agli occhi, mal di pancia o sbalzi pressori. Per debellare virus vari portatevi appresso del bicarbonato dell’aceto e del limone da cospargere nel bagno della locazione in cui soggiornerete: l’igiene totale sarà garantito.



SCORPIONE: Avrete tante di quelle cose a cui pensare dal rinvenire esiguo spazio per spaparanzare e di conseguenza le vostre risulteranno essere giornate impegnative anche se degli sfizi ve li toglierete egualmente e qualcosa lo combinerete insieme magari a chi sa farvi divertire. Ma poiché ciò non vale per tutti i nativi diciamo che quelli che partiranno, con l’opposizione di Marte, qualche ostacolo lo incontreranno ma alla fin fine si svagheranno. In ambito amichevole, sentimentale e confidenziale, dare e ricevere rispetto rendesi tassativo e se un rapporto interpersonale ha dato segni di cedimento mettetecela tutta al fine di ripristinarlo evitando ascoltare le idiozie di chi agisce dietro le quinte con l’unico scopo di farvi litigare… Di fastidi ne avete tanti ma con uno spizzico di ilarità e buonumore li incenerirete... La pazienza difetterà nel trattare con una femmina dalla duplice personalità mentre delle gioie proverranno da bimbetti, adolescenti o animaletti. Single e divorziati si ritroveranno scaraventati nell’oblio di un’infatuazione implicante un soggetto conosciuto casualmente mentre i novelli conviventi ad immani progetti apriranno i battenti… Rivedrete qualcheduno a voi caro e vivrete un magico momento alternato però ad un minuto corruccio o tormento. Insomma… non avrete di che lamentarvi a patto di vestirvi di ottimismo e riporre il pungiglione. Aderirete a degli spettacoli e andrete fieri di un piccolo successo personale specie se attuate in un settore artistico o giornalistico.

SAGITTARIO: Qualcosa lo state aspettando: forse una riscossione, la coronazione di un sogno, una maggior tranquillità, un’atmosfera meno pregna di asperità ma, poiché la manna non scende mai da cielo e l’albero della cuccagna non esiste neppure sulla punta della più alta montagna, dovreste darvi una smossa, scrollare chi seguita a tentennare o riprovare in un intento accantonato o rimandato… In ciò il sestile di Saturno offrirà l’opportunità di modificare ciò che non funge nella quotidianità, così come anelerete starvene in panciolle appartati, lungi da fracassi e gradassi, optando per una villeggiatura genuina, discosti da chi seguita a picchiare sul medesimo tasto e da una mansione che, per bella o brutta sia, le forze se le sta portando via… Approfittate del summenzionato passaggio planetario per far della vostra vita un inventario, sfidare la dea bendata giocando al Lotto la vostra data, occuparvi di faccende delicate, comperare quello che vi piace, allontanare gli stolti malgrado vi scontriate con tanta di quell’imbecillità dall’ipotizzare che la normalità sia una rarità… Le giovani coppiette potrebbero sentir la cicogna svolazzare, le più temprate scegliere ferie separate e quelle squinternate tireranno innanzi a suon di bisticciate… Un paio di scoperte o sorprese vi allibiranno. Qualche nativo inoltre si dovrà preparare ad un prossimo settembrino evento speciale. Abbondate in pesce, frutta, verdura, fate un sano movimento e a ferragosto combinate un bel ritrovo!

CAPRICORNO: Tra incavolature, nuove conoscenze e novelle esperienze questa bizzarra estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior tranquillità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Giove atta a minare le finanze, porvi dinanzi a dilemmi, rimanere delusi dal comportamento di un soggetto mitizzato, inceppare in contrattempi o dover trovare una soluzione a qualcosa spettante voi o parenti… In compenso gioirete per un episodio trepidante, nutrirete sensazioni inedite, vi trastullerete con amici, riceverete notizie impensate e vi cullerete sulla sponda di giornate veramente sfiziose e movimentate… Un viaggio, se prudentemente effettuato, vi entusiasmerà, se invece restate a casa concedevi meritate pause di relax. Qualche coppia opterà per una vacanza cortina ma carina, i mal appaiati si scherniranno vicendevolmente bisticciando per tutto o niente mentre chi va d’accordissimo vivrà attimi indimenticabili. Lo stesso vale per chi ha visto un’amicizia commutarsi in un sentimento più profondo e carico di prospettive. Rivedrete un essere caro, farete un incontro casuale, varierete look e sistemerete una faccenduola di cui pochi sono al corrente. Ciononostante qualcheduno con frecciatine mirate avrà il potere di farvi salire i fumenti. Non trascurate la salute, sorvegliate il colesterolo, effettuate un controllino generale e non bevete bevande troppo gassate… Doloretti alle articolazioni.



ACQUARIO: Quante cosette con cambiate rispetto all’anno antecedente al punto di chiedervi: ma questa sarà nuovamente un’estate caustica o finalmente più decente? Beh … consideratela una stagione particolare invitante a posare lo sdrucito cappotto di un periodo tosto e di mesi non propriamente prelibati, placidi o pacati … Il buon Giove elargendo favoritismi raccomanda di osare, darvi da fare, cacciare i brutti pensieri a favore di un ottimismo sicuramente più congeniale al fine di tagliare un traguardo peculiare... La tenacia verrà premiata e un merito riconosciuto pur se non nell’immediato ma voi intanto cominciate a sognare e a gettare le basi per l’avvenire. Nell’arco di una quindicina di giorni un magone accrescerà la tensione ma vi riscatterete alla grande, togliendovi dieci mattoni dallo stomaco e ritrovando la voglia di vivere intensamente ogni ghiotto attimo elargito dalla spilorcia sorte… Qualcheduno vedrà rompersi una storiella altri si infatueranno, altri ancora un bel viaggio effettueranno mentre gli insoddisfatti cronici o gli eterni delusi grazie ad una novella conoscenza si ricrederanno cominciando a volare sulle ali della fantasia. Avete sette camicie sudato e qualche soldino racimolato? Allora non esitate a togliervi un capriccio, comprare ciò che vi gusta e godervelo alla faccia degli astiosi, dei tirchi o dei troppo parsimoniosi … Se colpiti nei mesi antecedenti da virus o indisposizioni ricaricare le energie affidandovi ad una cura vitaminica.



PESCI: Fresca e dissetante pari ad una granita l’estate vi refrigererà rischiarando delle giornate convulse ma nel complesso sufficientemente soddisfacenti…. Non saranno boccioli e fiorellini in quanto dovrete lenire degli acciacchi, spronare degli indecisi, badare a non restar gabbati e mettere dei paletti a chi sta approfittando della vostra magnanimità… Agosto e la prima quindicina di settembre, sembrano essere i periodi ottimali per riposare, vendere o comprare… Un’amica vi sarà di conforto, con essa la complicità diverrà sempre più stretta ma nel contempo allontanate dalla cerchia una mai contenta di niente. Talune appartenenti al gentil sesso guardino avanti dove, insieme ad un amico di vecchia data, o un novello amore, ci sarà parecchio da vedere mentre chi trascina una storia senza arte né parte lasci perdere a favore di imminenti innovazioni. Se già librati verso località marine, montane o lacustri, lasciate da parte i cupi pensieri e sollazzatevi, se invece dovete ancora partire apprestatevi a qualche minuto inghippo e se restate a casina pigliatevi egualmente qualche giorno di riposo e staccate la spina. E poi siate speranzosi: da settembre in avanti ribalterete una fettina di esistenza pensando ad ottimizzare un settore stante a cuore con la certezza di riuscirci egregiamente. Un paio di comunicati sbalordiranno, un mellifluo personaggio trarrà in inganno e una sorpresa vi allieterà. Occhio a non scivolare e contenetevi col bere e mangiare.