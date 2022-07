Netro, manca poco ad “Agosto in festa”: sei giorni di musica e gastronomia locale

A partire da giovedì 11 agosto, fino a martedì 16, piazza XX Settembre di Netro ospiterà l’evento “Agosto in festa”, organizzato dalla Pro Loco. La prima serata consisterà di una cena a base di pesce alle ore 20. Venerdì 12 serata musicale con il concerto per il Piemonte “La luna an tal sac”, alle ore 21:30.



Si prosegue sabato 13 con la cena degli antipasti delle 20. Il giorno successivo, domenica 14, toccherà alla banda di Netro allietare la serata con un concerto. Più intensa la giornata di lunedì 15: partenza alle ore 16 con la mostra dell’artigianato e dei prodotti tipici che proseguirà fino a sera; alle ore 19 aprirà lo stand gastronomico mentre, alle 23, verrà il momento dello spettacolo pirotecnico. Inoltre sarà possibile visitare il museo del ferro dalle 14:30 alle 18:00.



Infine, martedì 16 si chiuderà la festa con la distribuzione della polenta concia d’asporto, preparata dalla banda musicale. Per prenotare le cene dell’11 e 13 agosto, nonché la polenta concia del 16, rivolgersi al 371.357234 (Alimentari Anna).