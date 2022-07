A Vergnasco la presentazione benefica del libro "Costruiamo la speranza"

L’associazione Piccolo Fiore, a sostegno dei progetti dedicati agli ospiti della Domus Laetitiae, organizza una serata di beneficenza in cui verrà presentato il libro “Costruiamo La Speranza”. In programma per sabato 6 agosto, presso il salone polivalente di Vergnasco in piazza Banino, l’incontro avrà come ospiti Gli amici della Carrozza Bianca e padre Dimitri e Gli amici del centro “Madre Teresa” di Gevgelija della Macedonia del Nord.