5 Curiosità sulla criptovaluta Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è una criptovaluta sviluppata da Vitaly Buterin nel 2014. Il concetto di Ethereum, come nel caso di altri progetti simili e promettenti, è apparso molto prima del "boom delle criptovalute".

Come prima blockchain programmabile, Ethereum ha introdotto i contratti intelligenti nella sua rete, cosa che Bitcoin non ha. Un contratto intelligente è un programma informatico che viene eseguito se vengono soddisfatte determinate condizioni, consentendo a due parti sconosciute di interagire e transare tra loro, senza la necessità di un intermediario fidato. Si è trattata di una svolta fondamentale che ha fatto sì che Ethereum venga ora definito il computer decentralizzato del mondo.

La storia di Ethereum è affascinante e presenta molti elementi che non tutti conoscono. In questo articolo vedremo 5 curiosità su ETH di cui tutti dovrebbero essere a conoscenza prima di scoprire dove acquistare ethereum in sicurezza.

Ethereum non è solo una criptovaluta

Ethereum non è solo una criptovaluta ma anche una piattaforma decentralizzata, la cui funzione principale era quella di fornire e supportare i contratti intelligenti. Ethereum si è poi evoluta come piattaforma ed ora chiunque può creare un sistema distribuito sulla sua struttura.

La DAO ed il furto di ETH

Ethereum supportava DAO, organizzazione autonoma decentralizzata del Web 3.0 destinata alla gestione decentralizzata e indipendente delle risorse. Tralasciando i dettagli del servizio DAO, vale la pena notare che presentava gravi falle di sicurezza. Di conseguenza, un hacker sconosciuto è riuscito a rubare oltre 3,64 milioni di ETH dalla blockchain.

La falla di sicurezza è stata risolta e i fondi sono stati congelati. Tuttavia, Vitaly Buterin ha deciso di ripristinare la blockchain e di creare un hard fork per recuperare i fondi.

L’hard fork di Ethereum

L’attacco descritto nel paragrafo precedente ha causato una grande perdita di denaro ai miners ed agli utenti. Ciò ha dunque portato i miners e gli utenti interessati che non erano d'accordo con tale politica a formare una propria criptovaluta, l' Ethereum Classic (ETC).

Questo è stato senza dubbio uno degli hard fork più dibattuti della storia. Attualmente, sebbene l'ETC non pretenda di essere un leader, sta implementando tecnologie simili in sincronia con Ethereum.

PoS e The Merge

Quando Ethereum ha iniziato a svilupparsi, le sue tecnologie chiave erano il mining e la Proof of Work (PoW). Si trattava di una soluzione temporanea per attirare i miners che avrebbero dovuto mantenere la rete in funzione. Inoltre, era previsto a breve il passaggio ad un sistema Proof of Stake (PoS).

I tentativi di passare a Proof of Stake sono stati fatti già negli scorsi anni. Tuttavia, Ethereum non è ancora passato a un sistema di emissione ibrido, nemmeno nel 2022. È però presto atteso The Merge, ovvero l’aggiornamento che comporterà la fusione fra l’attuale Ethereum Mainnet ed il sistema PoS della beacon chain.

Generazione infinita di ETH

Quando è stata creata la rete Bitcoin, nessuno poteva immaginare che l'asset avrebbe acquisito una popolarità così fenomenale. Per questo motivo l'emissione era tecnicamente limitata a 21 milioni di token. Una diminuzione esponenziale della ricompensa per un blocco minato dovrebbe rendere tecnicamente impossibile la formazione dell'ultimo blocco.

Gli sforzi dei miners hanno superato ogni aspettativa. Già nel 2013, quando Ethereum stava per essere lanciato, un team di programmatori canadesi decise di rendere l'emissione infinita. Ethereum è stata la prima criptovaluta con un'emissione formalmente infinita, che ha fatto scalpore sul mercato.