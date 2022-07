Valle Cervo, un itinerario in 11 puntate alla scoperta dei beni culturali e delle testimonianze barocche

Lunedì 1° agosto prenderà avvio la seconda edizione di Bürsch in Festival | Un itinerario in 11 puntate alla scoperta dei beni culturali e delle testimonianze Barocche della Valle Cervo.

Sotto l’egida della Fondazione Opera Pia Laicale Santuario San Giovanni D’Andorno in stretta collaborazione con il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch, la Comunità Montana Valle del Cervo “La Bürsch” e i comuni di Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Rosazza, Sagliano Micca e Andorno Micca, il festival ha ottenuto il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il progetto intende proporre per il secondo anno consecutivo la formula di Bürsch festival che nell’estate 2021 ha incontrato il favore del pubblico e della popolazione, sollecitandone il prosieguo. In coerenza con la programmazione dell’estate 2020, ridimensionata dal COVID, che prevedeva la valorizzazione dei temi barocchi in Alta Valle del Cervo, ed in risposta alla sollecitazione regionale L’essenziale è barocco, è stato creato un palinsesto di iniziative fortemente orientate alla valorizzazione del Barocco in Valle Cervo attraverso le seguenti tre macro categorie di attività:

1. realizzazione di incontri di approfondimento tematici;

2. arricchimento della narrazione attraverso incursioni teatrali e musica dal vivo;

3. allestimento della mostra fotografica “Unica Luce. Il Barocco della Bürsch a lume di candela” ospitata presso la sala mostre del Santuario di San Giovanni.

La rassegna si struttura, dunque, in un palinsesto che prevede la realizzazione di 11 appuntamenti in cui esperti di settore (storici dell’arte, archivisti, studiosi) valorizzeranno i beni culturali e le testimonianze barocche della Valle Cervo. Contestualmente il teatro e la musica creeranno degli intrecci virtuosi volti a dar voce e alle testimonianze delle persone che con la loro arte, competenze, intuizioni hanno lasciato una traccia indelebile sul territorio.

Tutti gli spettacoli saranno realizzati perseguendo la logica di fruizione in site specific e all'aperto. Il pubblico verrà accompagnato in un vero e proprio racconto itinerante, nello spazio e nella storia.

Attraverso il racconto delle testimonianze storiche raccolte e custodite presso gli archivi del Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo, gli spettacoli teatrali animeranno e valorizzeranno undici diversi luoghi, creando un “percorso conoscitivo” così articolato:

LUNEDÌ 1° AGOSTO - SANTUARIO SAN GIOVANNI D'ANDORNO

Ore 20:30 "DON EMANUEL DI SAVOIA: IL "BASTARDO" E IL CAMPANONE" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI DANILO CRAVEIA INTRODUZIONE A BÜRSCH FESTIVAL 2022

Ore 21:15 "DON EMANUEL DI SAVOIA: IL "BASTARDO" E IL CAMPANONE” (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA "INSIEME TRA LE NOTE"

VENERDÌ 5 AGOSTO - GLIONDINI ORATORIO DI SAN MAURO

Ore 20:30 "GIOVANNI ANTONIO CUCCHI E LA MODERNITÀ" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI ANNA BOSAZZA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI ANNA BOSAZZA

Ore 21:15 "GIOVANNI ANTONIO CUCCHI E LA MODERNITÀ" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA EDOARDO TRITTO ALLA CHITARRA CLASSICA

DOMENICA 7 AGOSTO - MIAGLIANO CHIESA PARROCCHIALE

Ore 20:30 "UNA FEUDALITÀ TARDIVA E FATICOSA" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI BARBARA CANEPARO

Ore 21:15 "UNA FEUDALITÀ TARDIVA E FATICOSA" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: ENRICO IVIGLIA TENORE | MAESTRO ANGELO COMOTTO ALL'ORGANO

MERCOLEDI' 10 AGOSTO - ANDORNO MICCA CHIESA DI SAN PIETRO

Ore 20:30 "DELITTI E CASTIGHI DI UNA CONFRATERNITA" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI DANILO CRAVEIA

Ore 21:15 "DELITTI E CASTIGHI DI UNA CONFRATERNITA" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: GIULIA GILLIO AL VIOLONCELLO

VENERDI' 12 AGOSTO - PIEDICAVALLO CHIESA PARROCCHIALE

Ore 20:30 "LA SEPOLTURA FRETTOLOSA DEL 1714" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI RICCARDO DORNA

Ore 21:15 "LA SEPOLTURA FRETTOLOSA DEL 1714" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: MAESTRO SEBASTIANO DOMINA ALL'ORGANO

SABATO 13 AGOSTO - SAGLIANO MICCA CHIESA DEL GESU'

Ore 20:30 "IL FILO E IL MANTELLO" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI EMANUELE ROLANDO

Ore 21:15 "IL FILO E IL MANTELLO" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: GIULIA GILLIO AL VIOLONCELLO

DOMENICA 14 AGOSTO - ROSAZZA CHIESA PARROCCHIALE

Ore 20:30 "BAROCCO BY ROSAZZA & MAFFEI" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI ALESSANDRA MONTANERA

Ore 21:15 "BAROCCO BY ROSAZZA & MAFFEI" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: MAESTRO ANGELO COMOTTO – ORGANO

MERCOLEDI' 17 AGOSTO - QUITTENGO ORATORIO DI SAN ROCCO

Ore 20:30 "LA PARROCCHIA MANCATA NEL PRIMO SEICENTO" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI RICCARDO QUAGLIA

Ore 21:15 "LA PARROCCHIA MANCATA NEL PRIMO SEICENTO" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: EDOARDO TRITTO ALLA CHITARRA CLASSICA

GIOVEDÌ 18 AGOSTO - FORGNENGO ORATORIO DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO

Ore 20:30 "SHOPPING DI RELIQUIE E RELIQUIARI" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI DANILO CRAVEIA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI DANILO CRAVEIA

Ore 21:15 "SHOPPING DI RELIQUIE E RELIQUIARI" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA DAVIDE ELLENA ALLA CHITARRA CLASSICA

VENERDI' 19 AGOSTO - CAMPIGLIA CERVO CHIESA PARROCCHIALE

Ore 20:30 "ALLA RICERCA DEI LIBRI PERDUTI" A CURA DI ARS TEATRANDO - TESTI DI ANNA BOSAZZA

Ore 20:45 RACCONTO A CURA DI MONICA FANTONE

Ore 21:15 "ALLA RICERCA DEI LIBRI PERDUTI" (replica)

Ore 21:45 CONCERTO DI MUSICA BAROCCA: PROF.SSA ELEONORA PEROLINI ALL'ARPA

SABATO 27 AGOSTO GRAN FINALE! SANTUARIO DI SAN GIOVANNI D'ANDORNO

SPETTACOLO TEATRALE: "NOTTE (BAROCCA) DEGLI EREMITI" A CURA DI ARS TEATRANDO

TESTI DI DANILO CRAVEIA - ORARI: 20,30-20,50-21,10-21,30-21,50.

Discesa notturna del sacro monte con "incontri" alle cappelle degli eremiti, a partire dalla cappella di san Zaccaria che non esiste più per arrivare a quella di San Paolo e Sant’Antonio a Campiglia Cervo! Che cosa avranno da dirci i santi che incontreremo lungo il cammino? Tra un sorriso e l’altro si scenderà fino a Campiglia Cervo ammirando tra i faggi le stelle (DURATA: H. 1,20 CIRCA) - Per partecipare è necessario prenotare: teatrando@teatrandobiella.it

L’itinerario teatrale è a cura di A.R.S. Teatrando, regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca, con i testi di Danilo Craveia e Anna Bosazza per conto del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch.

Tutti gli appuntamenti di Bürsch festival e la mappa dei luoghi in cui si terranno sono ampiamente descritti sul portale del centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch www.altavallecervocentrodoc.it e attraverso i social.

I luoghi della Bürsch che desideriamo far scoprire agli spettatori sono spesso piccoli e remoti borghi che non dispongono di spaziosi parcheggi e ampie strade, ma proprio per questo sono incantevoli e quasi magici, specie nelle serate estive fra stelle e lucciole!

Per questo vi chiediamo ai partecipanti di avere pazienza se incontreranno qualche difficoltà logistica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

INGRESSO A OFFERTA LIBERA: Contribuendo con 10 euro al primo ingresso, aiuterete l’organizzazione a sostenere il Santuario di San Giovanni d'Andorno che in seguito all'alluvione del 2 ottobre 2020 è stato enormemente danneggiato.

Al punto info di ogni evento sarà possibile iscriversi e avere accesso all’intero programma. A coloro che ci aiuteranno contribuendo al primo ingresso, verrà rilasciata la cartolina nominativa timbrata, a memoria della partecipazione agli eventi di Bürsch festival e in segno di gratitudine.

In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati dandone informazione attraverso i social. Le serate annullate saranno recuperate in data da destinarsi.

Uno speciale ringraziamento a nome dell’organizzazione ai volontari della Protezione Civile che come sempre aiuteranno nella gestione logistica.