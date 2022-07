Vento e pioggia, danni nel vicino Vercellese

Danni anche a Vercelli, nel pomeriggio di venerdì, per il violento nubifragio e il forte vento che, tra le 17 e le 18 hanno colpito diverse zone del Vercellese.

Moltissime le richieste di interventi arrivate al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli sia dalla città (nella foto una copertura divelta in via Vicenza) che da Trino. All'opera tutte le squadre permanenti e volontarie, impegnate nella messa in sicurezza di tetti rimossi e sollevati dal vento. Danni anche ad alcune auto parcheggiate, colpite dalle lamiere trasciante via dal vento.Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza proseguiranno ancora per diverse ore.