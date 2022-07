Dal Nord Ovest - Malore per un anziano drogato e derubato

Drogato e derubato. E’ successo a un 71enne campano che ha avuto un malore non appena giunto a Torino con il treno e ricoverato poi al Mauriziano.

L’uomo è stato convinto da una donna, 47 anni, a raggiungerlo a Bellusco, in provincia di Monza, la quale lo avrebbe dovuto aiutare a vendere monete antiche e pennini per un valore di 70 mila euro. Una volta circuito sui social si è recato in Brianza nell’abitazione della donna, è stato drogato e quindi convinto a comprare gioielli per 4 mila euro per poi salire su un treno per Torino, dove doveva attenderli un compratore.

Raggiunta la meta la donna è sparita con i gioielli lasciando solo l’anziano che a quel punto si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. A casa delle donna i carabinieri hanno trovato i pennini dell’uomo oltre a due flaconi di sedativi con cui l’uomo è stato drogato: è stata portata in carcere a San Vittore.