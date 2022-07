Valdilana, ubriaco con tasso record finisce fuori strada vicino casa: illeso ma finisce nei guai

Si era messo alla guida nel pomeriggio di venerdì dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo il sessantacinquenne che aveva perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada poco distante dalla propria abitazione.

L’incidente è stato segnalato ai Carabinieri della Centrale Operativa di Biella che hanno inviato una pattuglia proveniente dalla Stazione di Valle Mosso per svolgere i rilievi del caso, verificare le condizioni di salute del conducente ed assisterlo nelle operazioni di recupero del veicolo. I militari, una volta accertato che l’automobilista non aveva necessità di assistenza sanitaria, lo hanno sottoposto al test etilometrico.

L’uomo è risultato positivo con valori altissimi: 3,50 grammi per litro. Per questo motivo gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo, marciante, è stato rimosso e sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Le Autorità giudiziaria ed amministrativa saranno informate per gli aspetti di rispettiva competenza.