Tragico incidente a Ronco Biellese, morto un uomo di 59 anni

Tragico incidente alla pista di motocross di Ronco Biellese, dove un uomo di circa 59 anni ha perso la vita. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni, sembra che abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti molto velocemente gli operatori del 118 tramite elisoccorso ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo vani. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso che accerteranno ciò che è effettivamente successo.