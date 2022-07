Scontro auto-moto a Vigliano Biellese, due 16enni finiscono in ospedale (foto di repertorio)

Incidente stradale con feriti a Vigliano Biellese nel tardo pomeriggio di ieri, 29 luglio. A rimanere coinvolte un’auto, condotta da un 52enne, e una moto con a bordo due giovani di 16 anni.

Proprio quest’ultimi sono rimasti leggermente feriti nella caduta e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.