Torna alla sua auto e se la ritrova rigata e danneggiata. Vittima una donna di 50 anni che, nella giornata di ieri, 29 luglio, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sono in atto i dovuti accertamenti per risalire all’identità degli autori. Il fatto è avvenuto in un parcheggio, a Quaregna Cerreto.