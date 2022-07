Cordoglio a Cavaglià per la morte di Franco Bechaz, il ricordo della Croce Rossa

Profondo cordoglio a Cavaglià per la morte di Franco Bechaz, mancato all’età di 78 anni. Nato e cresciuto in paese, era molto conosciuto all’interno della comunità: ex dipendente alla Olivetti di Ivrea è stato volontario prima alla Casa di Riposo di Cavaglià, poi membro della sezione locale della Croce Rossa Italiana per oltre 30 anni.

Proprio la CRI di Cavaglià l’ha voluto ricordare così: “Con profonda tristezza comunichiamo che nei giorni scorsi è mancato improvvisamente il nostro Volontario Franco Bechaz, persona riservata, dal cuore gentile, con un sorriso ed un saluto per chiunque fosse in sede e per le persone che accompagnava in ambulanza. Un volontario attento e preciso, legato alla divisa e sempre presente alle manifestazioni organizzate dal nostro Comitato. Ciao Franco, ci mancherai molto”.