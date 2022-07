Incidente stradale tra auto e moto al Favaro di Biella. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 30 luglio: la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma, stando alle prime informazioni raccolte, una persona sarebbe rimasta ferita nell’impatto.

In breve tempo è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso, in codice giallo. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.