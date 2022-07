18enne accusa malessere alle Selle di Rosazza: salvato

Si è da poco concluso l'intervento del Soccorso Alpino alle Selle di Rosazza, lungo il sentiero che conduce al cuore della Valle Cervo.

Stando alle prime informazioni raccolte, un biellese di 18 anni avrebbe accusato un malessere per cause da accertare. In sua compagnia, un gruppo di amici che ha subito lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio di oggi, 30 luglio. In breve tempo è stato raggiunto dalla squadra di terra del Soccorso Alpino che, con i presidi necessari, l'hanno assistito e trasportato fino all'ambulanza. Qui il personale del 118 l'ha caricato in direzione dell'ospedale per le cure del caso.