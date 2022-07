Roppolo, si torna indietro nel tempo con i giocattoli di una volta

Un tuffo nel passato quello in programma nel comune di Roppolo nel weekend del 30 e 31 luglio e del 6 e 7 agosto. La fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio invita alla mostra di giocattoli storici che coprirà il periodo dai primi anni dal XX secolo fino ai ’60.



La rassegna sarà ospitata in via Giovanni Battista Bricherasio e sarà inaugurata sabato 30 luglio alle ore 10. Gli orari d’apertura sono i seguenti: dalle 10 alle 12 di mattina; dalle 16 alle 18 del pomeriggio e dalle 21 alle 22 di sera.