Affidarsi al servizio di noleggio con conducente per spostarsi in comodità

Negli ultimi tempi, tra le tante nuove figure professionali richieste, è emersa quella del conducente di auto a noleggio. Si tratta di un servizio, per cui sono richieste autorizzazioni specifiche. Non stiamo parlando di un servizio taxi, il noleggio di auto con conducente è ben altra cosa; offre estrema flessibilità, consente di personalizzare la prestazione d'opera a seconda delle proprie esigenze e, se prima era considerato un vero lusso dedicato a uomini d'affari e politici, oggi il mercato ha un target decisamente più ampio. È considerato trasporto pubblico ma non di linea, quindi occasionale, con tariffe fisse. Si sta descrivendo un'attività a chiamata in cui il cliente sceglie il mezzo, di fascia medio-alta, per un periodo di tempo definito da chi usufruisce del servizio, che può essere una giornata o più.

Requisiti di un autista NCC

Per poter essere un autista NCC occorre: la patente B da almeno tre anni, avere più di 21 anni, aver assolto l'obbligo scolastico e non avere pendenze penali in corso. Chi si appresta a diventare conducente per auto a noleggio deve ottenere un attestato di abilità, che può essere visto anche come una patente aggiuntiva, oltre la B, rilasciata dalla Motorizzazione Civile in seguito al superamento di un esame. A questo punto occorre iscriversi al Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di linea, registro che si trova alla Camera di Commercio della provincia dove il conducente svolgerà il proprio lavoro. I requisiti non finiscono qui. Oltre ai tecnici, ci sono i pratici, ovvero gli abiti da lavoro, eleganti e sobri e un mezzo che identifichi lo standard di qualità del servizio.

Cosa fa un autista NCC

L'autista NCC svolge, a livello tecnico, le mansioni di un taxista, ma attenzione perché le differenze sono tante ed è giusto sottolinearle. Innanzitutto accoglie un passeggero, lo accompagna in auto a destinazione, fissata dal cliente precedentemente in agenzia, e poi ritorna al recapito iniziale. È il cliente a chiamare l'agenzia e a richiedere l'automobile con l'autista, concordando la tariffa nell'immediato. Le auto della flotta sono eleganti, comode, pulite e spesso da poco immatricolate, insomma è un servizio di qualità che garantisce comodità e privacy.

Il noleggio con conducente a Torino

Torino è una delle città in cui quest'attività si è diffusa in modo consistente. Ricca di storia, elegante e mondana, Torino fa spesso uso del servizio di noleggio con conducente per risolvere molti problemi di carattere pratico. Il vantaggio sta nell’organizzarsi anticipatamente, scegliendo tra diversi tipi di vetture, tutte curatissime. Nelle grandi città, in cui il traffico è caotico e i mezzi pubblici non sono sempre a disposizione, l' NCC è la soluzione più indicata, e poi si pensi alla comodità, al fatto che con questo servizio si arriva senza dubbio in orario e ci si gode gli scorci della città in totale relax. Le agenzie che si occupano di servizio con conducente sono tante, non è facile scegliere.

La flotta di Stefano Tudisco