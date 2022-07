I benefici del CBD sul corpo umano

Il CBD è un prodotto vegetale, legale e non psicoattivo. Conosciuto in tutto il mondo per le sue molteplici proprietà benefiche, ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Utilizzato in diversi trattamenti clinici, è un’ottima alternativa naturale ad alcuni medicinali. Scopriamo, dunque, quali sono i benefici CBD e le sue famose potenzialità curative e come questo può rivelarsi un ottimo alleato anche contro piccoli disturbi quotidiani.

CHE COS’E’ IL CBD?

Il CBD o cannabidiolo è un composto naturale sottoposto a un lungo processo di estrazione. Ricavato dalle infiorescenze femminili dei fiori di Cannabis Sativa è una sostanza sicura e approvata a fini terapeutici. Utilizzato a lungo come rimedio e analgesico naturale, è oggi una soluzione ideale contro disturbi di varia natura. Studi scientifici ed evidenze cliniche hanno evidenziato proprietà benefiche e campi di applicazione. Nonostante questo, però, i falsi miti che ruotano intorno a questo settore di produzione sono ancora molti.

Spesso e volentieri, infatti, il CBD è ingiustamente associato al mondo della droga e della dipendenza. Il timore nei confronti dei rischi per la salute, fomentato da uno scarso livello di informazione, alimentano quotidianamente queste associazioni ricorrenti. Quest’ultime, in realtà, non hanno ragione di esistere in quanto il cannabidiolo è una sostanza affidabile, testata e soprattutto legale.

La controparte psicoattiva è detta invece tetraidrocannabidiolo. Quest’ultima è estratta a sua volta dalla Cannabis Sativa ma è caratterizzata da proprietà ed effetti collaterali differenti che non hanno niente a che fare con il CBD. Il THC, infatti, è a tutti gli effetti uno stupefacente il cui utilizzo a fini ricreativi è vietato nella maggior parte dei paesi. L’assunzione di quantità eccessive di tetraidrocannabidiolo provoca un’alterazione dello stato di coscienza e, a lungo andare, un pericoloso circolo di dipendenza e assuefazione. Il cannabidiolo non a niente a che vedere con il mondo delle sostanze dissociative ed è un composto vegetale e non psicoattivo.

COME INTERAGISCE CON IL CORPO UMANO?

Recettori cannabinoidi, endocannabinoidi ed enzimi sono i tre componenti principali di un sistema biologico che agisce a livello nervoso. Denominato recentemente sistema endocannabinoide, è una struttura fondamentale all’interno del corpo umano e si occupa di regolare e mantenere l’equilibrio corporeo a seguito delle variazioni esterne dell’ambiente.

Molecole prodotte naturalmente dal corpo, gli endocannabinoidi sono i veri protagonisti del sistema e presentano una struttura molto simile a quella del cannabidiolo. Quest’ultimo ha quindi la possibilità di legarsi ai recettori e svolgere così la loro stessa funzione, stimolando il sistema a lavorare in maniera più efficace. Può accadere, infatti, che il corpo non produca abbastanza molecole. In questo caso il cannabidiolo può essere un ottimo strumento di supporto.

La relazione tra il cannabidiolo e il sistema endocannabinoide è dunque la principale ragione alla base delle incredibili potenzialità curative di questo principio attivo.

I BENEFICI CONTRO LE PATOLOGIE GRAVI

Studi e test di laboratorio hanno dimostrato la possibilità di utilizzare il cannabidiolo a fini terapeutici contro patologie anche gravi. Le innumerevoli potenzialità benefiche di questa sostanza hanno reso il CBD un possibile rimedio in caso di disturbo ossessivo compulsivo o di disturbo post traumatico da stress. Ansiolitico e antidepressivo, migliora la qualità della vita del paziente riducendo nervosismo e agitazione.

Un altro importante campo di applicazione è quello che riguarda le cure contro il cancro: pazienti che affrontano un percorso di chemioterapia possono soffrire di numerosi effetti collaterali come nausea e vomito, i quali possono essere ridotti grazie all’utilizzo di CBD. Quest’ultimo sembra addirittura avere le potenzialità per ridurre le masse cancerose.

LE ALTRE PROPRIETA’ BENEFICHE

Le proprietà benefiche del CBD hanno riscosso molto successo e attirato l’attenzione di medici e scienziati: la possibilità di utilizzare questo ingrediente contro patologie croniche anche invalidanti è una scoperta davvero sensazionale.

La comunità scientifica, però, sembra non essere l’unica parte interessata. Il CBD, infatti, si è dimostrato negli anni un ottimo analgesico naturale, nonché un alleato contro diffuse malattie della pelle. Moltissime persone hanno quindi scelto di integrarlo nella loro routine quotidiana in caso di infortuni, dolori, disturbi fisici o fastidiosi inestetismi.

Atleti e sportivi si sottopongono quotidianamente a grandi sforzi fisici; tensioni muscolari, crampi e infortuni sono dunque molto frequenti. Il CBD è un rimedio naturale utilizzato per accelerare il recupero muscolare e alleviare il dolore. Le sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie sono molto efficaci.

Gonfiori, arrossamenti del viso, produzione eccessiva di sebo sono alcune delle ripercussioni associate a una patologia molto diffusa tra gli adolescenti, conosciuta comunemente come acne. Quest’ultima può essere causa di forte disturbo e portare a problematiche anche a livello psicologico. Il CBD gode di ottime proprietà idratanti e lenitive, regola la produzione di sebo e riduce l’infiammazione. In questo modo è in grado di donare sollievo e affievolire i sintomi della malattia.

Ultimi ma non per importanza, i disturbi del sonno. Corpo e mente hanno bisogno di riposare; dormire un numero sufficiente di ore è essenziale per rimanere in salute e non accumulare stress. L’integrazione di prodotti a base di CBD è una strada possibile per cercare di ridurre i disturbi del sonno e regalarci momenti di puro relax.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE PRIMA DI ASSUMERE CBD?

In generale i benefici del CBD sul corpo sono molti. La possibilità di utilizzare questo rimedio al posto di alcuni farmaci è una soluzione valida per non sovraccaricare il corpo di medicinali ed evitare ripercussioni indesiderate.

I prodotti al cannabidiolo sono sicuri e legali ma rimangono comunque una sostanza sconosciuta al corpo. Prima di integrarli nella propria routine, dunque, è sempre meglio consultare un medico di base per valutare insieme la specifica situazione clinica. Esiste infatti la possibilità che il cannabidiolo interagisca con alcuni medicinali; per prevenire ogni rischio è bene richiedere il parere di un esperto.

In conclusione, essendo i prodotti sottoposti a lungo processi di lavorazione, il consiglio è quello di optare per soluzioni certificate e di qualità. Le proposte sul mercato sono davvero molte, ogni persona ha quindi la possibilità di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e trovare quella che, più di altre, si adatta meglio alle proprie abitudini quotidiane o alla propria patologia specifica.