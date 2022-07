Croce Rossa Biella incontra i giovani di Occhieppo Superiore

Arriva la Croce Rossa in Valle Elvo. Lunedì i giovani della sede di Biella si sono recati a Occhieppo Superiore per passare un pomeriggio con bambini e ragazzi del centro estivo. "È stato un bel momento - si legge nel post della sezione - per conoscere le attività della Croce Rossa e imparare come eseguire una corretta chiamata al 112".