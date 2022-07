Verrone, giovani da tutta Europa per il progetto “Fake 2022”

Verrone accoglie l’Europa e lo fa con il progetto “Fake 2022”, un’iniziativa dedicata ai giovani. L’Erasmus, che vedrà coinvolti 26 ragazzi e ragazze, è frutto della partecipazione del Comune ad un bando europeo nel ruolo di capofila, insieme a Candelo, Borriana, Cerrione e Benna e vedrà i partecipanti coinvolti in diverse attività relative al mondo delle fake news.



A curare l’iter è stata la vice sindaco ed assessore alle politiche giovanili Giordana Ceccato, dopo la partecipazione ad un corso dedicato ai bandi europei e un primo tentativo nel 2020 non andato a buon fine. Due anni dopo, arriva invece il risultato: grazie alla presenza del Falseum, Verrone è stato scelto come destinazione.



I giovani arriveranno da Portogallo, Croazia, Francia e Repubblica Cieca e saranno ospitati presso la palestra comunale. Il luogo è stato scelto poiché è in grado di garantire la convivenza dei partecipanti nella stessa location, requisito indispensabile, e un adeguato servizio igienico. L’arrivo è programmato per venerdì 5 agosto e la permanenza fino al 12.



A curare i rapporti con le associazioni estere è stata Silvia Domeneghetti, consigliere di Borriana. Oltre al Falseum di Verrone, molti saranno i luoghi degli altri comuni in cui i visitatori si recheranno. Il programma completo è scaricabile all’indirizzo https://www.comune.verrone.bi.it/it-it/avvisi/2022/sito-web/call-4-selection-fake2022.