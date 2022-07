Gaglianico, è un successo il centro estivo

A Gaglianico grande successo del Centro Estivo affidato a “Summer Sports Camp” e organizzato per ragazzi dai 6 ai 14 anni presso le strutture delle Scuole Elementari del Comune. L’Amministrazione ha concesso gratuitamente gli spazi sostenendo le famiglie residenti con un contributo economico di € 30 a settimana per il pagamento dei costi di iscrizione e frequenza.

Un vero e proprio camp con l’obiettivo di unire attività sportiva (basket, calcio, pallavolo e atletica) e divertimento grazie alla partecipazione di istruttori qualificati nelle varie discipline. Il Centro Estivo partito il 13 giugno doveva fermarsi il 5 agosto ma vista la grande partecipazione non solo dei gaglianichesi ma anche di ragazzi provenienti da altri comuni, si è pensato di prolungarlo aggiungendo 2 settimane dal 29 agosto al 9 settembre.

«Siamo molto soddisfatti di questa esperienza che ha segnato un ritorno alla normalità per i nostri ragazzi dopo anni difficili in modo particolare per loro - spiega il Sindaco Paolo Maggia - La decisione di prolungare questa attività, apprezzata non solo dai nostri cittadini, ci consente di aiutare le famiglie prima della ripresa delle scuole e di aggiungere un altro tassello importante verso il raggiungimento del nostro principale obiettivo: Gaglianico Paese del Buon Vivere!».