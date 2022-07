Consumo di suolo: i dati del Piemonte e di Biella nel 2021

La superficie totale di suolo consumato in Piemonte aggiornata al 2021 è di circa 169.655 ettari, pari quindi al 6,7 % della superficie totale regionale (circa 2.540.000 ettari). Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web.

“Il valore percentuale risulta inferiore al dato nazionale, che si colloca al 7,1 % e tra i più bassi del nord-Italia ed in particolare rispetto alle regioni confinanti di Lombardia (12,1%), Emilia Romagna (8,9%), e Liguria (7,2) – si legge nella nota - La distribuzione regionale del consumo di suolo non è omogenea ed anche a livello di distribuzione provinciale si riscontrano significative differenze sia in termini di superfici assolute (chiaramente funzione della dimensione territoriale della provincia) sia percentuali.

In termini assoluti, la Città Metropolitana di Torino con oltre 58.359 ettari di superficie consumata è la provincia con il valore più alto, seguita nell’ordine da Cuneo (36.477 ettari), Alessandria (25.164 ettari), Novara (14.862 ettari), Asti (10.935 ettari) Vercelli (10.332 ettari), Biella (7.223 ettari) e in ultima posizione dalla provincia del Verbano Cusio Ossola, con un valore di quasi un ordine di grandezza inferiore rispetto a Torino (circa 6.303 ettari). La Città Metropolitana di Torino si conferma quindi come l’area che, complessivamente, contribuisce maggiormente al fenomeno di consumo regionale incidendo per il 34,4 % seguita da Cuneo (21.5%), Alessandria (14.8%), Novara (8.8%), Asti (6.4%) e Vercelli (6.1%), Biella (4.2%) e Verbano Cusio Ossola (3.7%)”.

Analizzando invece i valori percentuali di ciascuna provincia (calcolati rispetto alla superficie totale provinciale) risulta che “la provincia con il valore più elevato è quella di Novara che, con circa l’11,1 % di suolo consumato, supera Torino al 8,5%. Al terzo posto si colloca invece la provincia di Biella (7,9%), seguita in ordine da Asti (7,2%), Alessandria (7,1%), Cuneo (5,3%), Vercelli (5%) e VCO (2.8%) - prosegue - Per quanto concerne i nuovi consumi registrati nel 2021, il monitoraggio ha evidenziato un incremento di consumo di suolo netto di 630 ettari rispetto al 2020, il valore di crescita più elevato del periodo di osservazione 2015-2021. Tale incremento è il quarto tra quelli misurati a scala nazionale, dove guida la classifica la Lombardia con 883 ettari, seguita dal Veneto (684 ettari), l’Emilia-Romagna (658 ettari). Il Piemonte è seguito dalla Puglia il cui consumo nel 2021 si è attestato a 499 ettari. A livello provinciale i nuovi consumi si sono concentrati nel territorio della Città Metropolitana di Torino (172 ettari) seguita dalla provincia di Novara (140 ettari), Cuneo (117 ettari), Alessandria (95 ettari), Asti (42 ettari), Vercelli (33 ettari), Biella (16 ettari) ed infine VCO (10 ettari)”.

“In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente, il valore registrato in Piemonte è pari a +0,37%, superiore sia al valore medio calcolato a scala nazionale (+0,27%) che a quello relativo alle regioni del Nord Ovest (+0,31%). I valori più elevati a livello nazionale sono stati registrati in Abruzzo (+0,78%), Campania (+0,34%), Emilia-Romagna (+0,33%), Puglia (+0,32%), Veneto e Molise (+0,31%). Liguria e Calabria hanno registrato il consumo inferiore a livello nazionale (+0.1%) - sottolinea Arpa - A livello provinciale gli incrementi percentuali rilevati vedono la Città Metropolitana di Torino allo 0,29%, Asti 0,39% Alessandria 0,40%. Novara con lo 0,95% conferma l’andamento rilevato lo scorso anno e si pone come la provincia con maggior aumento del consumo nel periodo 2020-2021. Cuneo e Vercelli hanno un consumo in percentuale di 0,32% mentre Biella e Vco presentano il minor consumo in percentuale rispettivamente (0,22% e 0.16%)”.

Arpa conclude che “l’incremento del consumo di suolo in Piemonte nel 2021 deriva principalmente da fenomeni di consumo di suolo reversibile, in gran parte ascrivibili ad aree di cantiere più o meno estese: queste situazioni dovranno quindi essere monitorate nei prossimi anni per valutare l’evoluzione dei processi finali di trasformazione e quindi il potenziale passaggio all’impermeabilizzazione definitiva e quindi ad uno stato di consumo di suolo permanente, piuttosto che ad un effettivo recupero del suolo naturale”.