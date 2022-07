Candelo, il Playground di Piazza Marinai d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo:

“La piazza adiacente alla scuola primaria è da sempre un luogo adatto dove poter giocare in tutta sicurezza, per posizione e conformazione. La cornice ideale per un playground per poter rendere gli sport di strada, come il basket e il calcio, praticabili, divertenti e alla portata di tutti. Gli sport di squadra, per loro natura, uniscono in nome di una passione comune, hanno funzione di collante, di stimolare il confronto tra persone con identità e storie differenti. Riqualificare la piazza Marinai d’Italia è un impegno che abbiamo preso come Amministrazione non solo per “fare comunità” ma più di tutto per mettere a disposizione dei nostri ragazzi uno spazio dove poter sperimentare sport diversi, in linea a quanto raccomandato dal CONI.

Proprio in tale direzione siamo al lavoro per trasformare in struttura multisport (campo di calcio a 5 e tennis) l’attuale campo di calcio a 5 di via Santa Maria. L’intervento, che si rende necessario a causa dello stato di usura del manto sportivo, ci consente di cogliere l’occasione per implementare e diversificare l’offerta di spazi e servizi dedicati a più attività sportive, realizzando un impianto che possa divenire luogo di attrazione aperto a più categorie di frequentatori, quale concreta espressione di un concetto di polifunzionalità impiantistica. Un concetto di restituzione di valore agli impianti sportivi, come peraltro abbiamo affrontato fin da subito impegnandoci sull’ammodernamento dell’impianto del palazzetto dello sport, grazie alle agevolazioni messe a disposizione dal governo.

Il primo passo è stato investire sull’energia, riducendo i costi e i consumi. Partendo dall’analisi dello stato di fatto e del contesto, prestando particolare attenzione alle geometrie e ai volumi, in un’ottica di efficienza energetica (diagnosi e certificazione energetica) sono state proposte e progettate le soluzioni migliori al fine di risolvere le criticità riscontrate. Con l’obiettivo di valorizzare l’impianto sportivo in un’ottica green, capace di creare valore al territorio abbiamo proceduto a riqualificare la struttura per renderla sostenibile dal punto di vista energetico, concretizzando – ad ora - gli interventi di sostituzione della centrale termica, il relamping e proprio in questi giorni la sostituzione dei serramenti. Quindi, da oggi, si riprende a giocare in piazza Marinai d’Italia rimandando la sua inaugurazione – magari con una performance - al suo completamento con l’installazione delle attrezzature a corredo che abbiamo pensato (portabiciclette, sedute)”.