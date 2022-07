Bogiagreen anche d'estate a Candelo, Gelone: “Rispetto e impegno sono più forti della maledizione”

Continua anche d'estate il progetto Bogiagreen. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social: “Tutti possono partecipare – si legge - una passeggiata a Candelo, raccogliendo rifiuti per seminare civiltà. Rispetto ai primi mesi, anche grazie a controlli e sensibilizzazione, il decoro del paese è sempre migliore, ma non ci si può mai fermare, neppure d'estate, per dimostrare sempre che il rispetto e l'impegno sono più forti della maledizione”.