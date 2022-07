Approvata insularità in Costituzione, Su Nuraghe: "Risultato raggiunto anche grazie alle firme raccolte a Biella"

Nei giorni scorsi, è stata approvata la proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare con l’aggiunta di un comma all'articolo 119 della Carta per superare gli svantaggi della insularità.

Per la prima volta, la Carta fondamentale è stata modificata con un progetto di legge al quale hanno contribuito anche i Biellesi e i Sardi che risiedono all’ombra del Mucrone, grazie alla campagna di raccolta firme promossa a Biella dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” aderente alla F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia).

"Per la prima volta nella storia della Repubblica una legge di iniziativa popolare cambia la Costituzione", dichiara Michele Cossa (Riformatori Sardi), presidente della Commissione speciale del Consiglio regionale della Sardegna per l'insularità e del Comitato promotore per l'insularità in Costituzione, cui si deve – riportano le agenzie di stampa - la campagna che ha portato a raccogliere oltre 200 mila firme, grazie anche alla mobilitazione del mondo degli emigrati sardi in Italia e di quello delle isole minori italiane, riunite nell'A.C.I.M., Associazione Comuni Isole Minori. Con votazione quasi unanime (412 sì e un astenuto), in terza lettura, è stato inserito il comma che recita: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità".

Norma, sulla quale bisogna ora costruire il superamento dello svantaggio per i circa 8 milioni di Italiani che abitano nelle isole o che sono stati costretti a emigrare. “Essere un'isola - come ricorda il Comitato promotore per l'insularità in Costituzione - comporta svantaggi” dovuti soprattutto ai trasporti, al costo dell'energia, al gap infrastrutturale, a un mercato interno ritratto ed esposto più degli altri agli shock esogeni, che non consentono ai cittadini e alle imprese delle isole di avere pari condizioni di partenza rispetto ai connazionali.

“Svantaggio che – in assenza di continuità territoriale - ricade anche su tutti gli Italiani che vogliano andare in Sardegna, penalizzati da tariffe esagerate di cui non c’è l’uguale nel resto del territorio nazionale” – dichiara Battista Saiu, presidente del Circolo sardo di Biella - nel ringraziare attraverso i social di “Su Nuraghe” gli Associati e “tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”.