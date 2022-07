All’Oasi Zegna la decima tappa del campionato italiano di Disc Dog

Il Disc Dog è una disciplina appartenente al mondo del frisbee in cui padrone e cane gareggiano insieme, il primo lancia il frisbee mentre il secondo lo recupera. Attualmente sono in corso di svolgimento i campionati italiani e la decima tappa, in programma per domenica 31 luglio, si svolgerà all’Oasi Zegna.



L’evento andrà in scena dalle ore 8 alle 18 presso il piazzale 1 sulla strada Panoramica Zegna. Qualunque cane, sia di razza sia meticcio, può partecipare alla gara. Per info: 347.5548996 (Luca Dallere) o 346.6868296 (Riccardo Gaido).