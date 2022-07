Biella, il presidente di Confesercenti bacchetta il sindaco Corradino: “Chiediamo maggior rispetto”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro, Claudio Corradino, Sindaco di Biella.

In questi giorni non ho potuto partecipare direttamente alle vicende del Consiglio Comunale della Città. Il Covid mi ha bloccato a casa per una decina di giorni. Ho però visto la seduta in televisione e i miei collaboratori mi hanno riferito i contatti avuti con i consiglieri comunali. Devo dirti che alcuni momenti del Consiglio Comunale sono stati veramente “ imbarazzanti “ e mi è dispiaciuto che Tu ne sia stato parte attrice.

Il riferimento alla lettera che mi sono permesso di spedire ai sigg. consiglieri che sarebbe stato frutto di una intesa con un partito presente in Consiglio è stata una sciocchezza che ti è scappata di bocca. Perché tu sai perfettamente che Confesercenti del Biellese non ha bisogno di suggeritori; le nostre posizioni le conosci perfettamente e non è la prima volta che ne parliamo o ne scriviamo pubblicamente;

Il riferimento alla nostra lettera spedita solo venerdì scorso, in estremo ritardo. Quale altra “sciocchezza “dal sen fuggita. È da marzo che abbiamo chiesto l’audizione in Consiglio Comunale, assieme a tutto il mondo produttivo della Città e assieme al mondo associativo biellese. La promessa di audizione da te fornita assieme all’assessore al commercio, è stata puntualmente disattesa; ci è stata concessa un’audizione in commissione dopo che la commissione stessa aveva già espresso il proprio parere. Sono abituato ad un altro tipo di democrazia diretta e partecipata;

Infine, un tuo consigliere, nonché capogruppo della Lega, che pasticcia su ricordi giornalistici, che afferma che il Presidente di Confesercenti è contrario al nuovo distributore di carburanti nell’area Ex Pettinature Riunite, perché farebbe concorrenza a Enercoop presso gli Orsi. L’evidente stato confusionale avrebbe avuto necessità di una tua puntualizzazione. Ma era pretendere troppo!

Non entro nel merito del dibattito consiliare vero e proprio; vi ho trovato interventi ricchi di contenuti e altri un po' più superficiali. Ognuno risponde di ciò che dice e delibera. Un’ultima osservazione. I quattro gatti che hanno promosso il sit-in di Confesercenti sono solo l’espressione di un malessere che attraversa il Commercio della nostra amata Città; molti commercianti sono stanchi dell’incapacità di incidere sui problemi che attraversano il nostro settore.

C’è un malessere che è grave da parte tua non avere percepito. E l’apertura di uno dei quattro nuovi supermercati all’orizzonte, non ha fatto altro che accrescere la disaffezione verso la “cosa pubblica”; teniamone conto non tanto per le prossime elezioni amministrative ma per il destino della Città. Ti auguro buon lavoro e mi permetto di chiedere maggior rispetto non tanto verso il sottoscritto che ha le spalle larghe ma verso il commercio della Città. Se vive il commercio vive la Città. Cordialmente".